Zum ersten Mal seit 35 Jahren konnte der Zunftbaum am Südbahnhof zum 1. Mai nicht feierlich gestellt werden. In neuer Pracht erstrahlt er dennoch im Corona-Jahr. Helfer des Motorsport- und Automobilclubs (MAC) Schifferstadt, der das Brauchtum alljährlich umsetzt, haben den Mast aufgehübscht.

Zwei Tage lang wurde geschraubt, geschmirgelt, gestrichen, gewickelt und geziert. Vergangenen Freitag war der rund 500 Kilo schwere und 23 Meter hohe Zunftbaum mit Hilfe eines Baggers sanft gen Boden geneigt worden, wo die Ehrenamtlichen des MAC um den Vorsitzenden Hans Schwind zum Werkeln bereitstanden.

Aufgefrischt wurden die Stadtfarben Gelb und Blau entlang des Mastes, die goldene Kugel unter dem als Windfahne gestalteten Rettich erhielt ebenfalls eine neue glanzvolle Oberschicht. Die 20 Zunftzeichen wurden entfernt. „Der MAC musste handeln, im Besonderen, da an einigen der 30 Jahre alten Wappen der Zahn der Zeit so sehr nagte, dass sie zerbrachen und vom Baum fielen“, sagt Schwind. Ersetzt wurden die fehlenden Zeichen, so dass nach den vollendeten Streicharbeiten am Samstag die komplette Charge wieder angebracht werden konnte.

Zudem hängt ein neuer Kranz als immergrünes Exemplar an der Spitze. Dafür wurde ein 25 Kilo schwerer Ring mit einem Durchmesser von 3,60 Metern mit Tannengirlanden umwickelt. Integriert wurde ein Solar-Lichterschlauch, der den Zunftbaum auch nachts ins richtige Licht setzt. 1985 rief der MAC zum ersten Mal zum Zunftbaumstellen auf. Die Tradition hat sich verfestigt. Als schönes und überzeugendes Zeichen für die Verbundenheit der Handwerker mit den Schifferstadter Bürgern und der Stadt bezeichnet der MAC-Vorsitzende das Symbol.