Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag in der Straße „Am Horren“ einen Roller angezündet, der nach Angaben der Polizei vermutlich vorher entwendet wurde. Da aufgrund des Feuers auch die sogenannte Fahrzeug-Individual-Nummer (FIN) unkenntlich gemacht wurde, konnte laut Polizei kein Eigentümer ermittelt werden. Hinweise werden erbeten unter Telefon 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.