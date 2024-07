Verletzungen an Arm und Knie hat sich ein 58-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall am Donnerstag in Schifferstadt zugezogen. Beim Abbiegen von der Rehhof- in die Mannheimer Straße hatte laut Polizei eine 84-jährige Pkw-Fahrerin die Vorfahrt des Motorradfahrers missachtet. Im Einmündungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß. Der 58-Jährige stürzte und musste medizinisch versorgt werden.