Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwoch um 17.30 Uhr an der Einmündung der K14 und L454 zwischen Böhl-Iggelheim und Schifferstadt ereignet. Ein 60-jähriger Motorradfahrer ist dabei ums Leben gekommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen, befuhr der Motorradfahrer die L454 in Richtung Schifferstadt, als ein 37-jähriger Autofahrer von der K14 nach links auf die L454 in Richtung Bauschuttdeponie abbiegen wollte. Dabei missachtete der Autofahrer den Vorrang des Motorradfahrers und es kam zur Kollision.

Der Motorradfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die Beteiligten wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut. Zur Klärung des Unfallhergangs zog die Staatsanwaltschaft einen Gutachter hinzu. Die Straßen waren für die Dauer der Unfallaufnahme drei Stunden gesperrt. Ein Polizeihubschrauber fertigte Luftaufnahmen an.