Am Samstag, kurz vor 10 Uhr, ist ein Motorradfahrer nach einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 456 in Kleinniedesheim schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ist der 41-jährige Motorradfahrer auf der L456 von der Fahrbahn abgekommen, mit einer Schutzplanke kollidiert und in der Folge gestürzt. Er hat sich schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zugezogen und musste in ein Krankenhaus transportiert werden. Warum er von der Fahrbahn abgekommen ist, steht zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht fest. Hinweise zu dem Unfall nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.