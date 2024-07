Am Montagvormittag ist es am Ortseingang von Kleinniedesheim zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person gekommen.

Wie die Polizei auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilt, sind gegen 9.30 Uhr auf der Bobenheimer Straße in Höhe Johannes-Mehring-Straße ein Motorradfahrer und eine Pkw-Fahrerin mit ihren Fahrzeugen zusammengestoßen. Der Motorradfahrer ist dabei schwer verletzt worden und musste mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Nach Kenntnisstand der Polizei bestand am Montagmittag keine Lebensgefahr beim Verletzten. Die Fahrerin des Autos habe einen Schock erlitten. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hat die Frau mit ihrem Pkw aus der Johannes-Mehring-Straße kommend die Vorfahrt des Motorradfahrers genommen. Dieser war von Bobenheim-Roxheim kommend in Fahrtrichtung Kleinniedesheimer Ortsmitte unterwegs.