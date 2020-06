Lebensgefährlich verletzt worden ist ein 39-jähriger Motorradfahrer am Dienstag gegen 6.15 Uhr bei einem Unfall auf der Kreisstraße 30 in Höhe von Neuhofen. Der Mann fuhr mit seiner Suzuki von Waldsee kommend in Richtung Schifferstadt. Eine entgegenkommende 27-jährige BMW-Fahrerin übersah den Motorradfahrer, der Vorfahrt hatte, als sie nach links auf die B 9 in Richtung Speyer abbiegen wollte. Im Einmündungsbereich kam es laut Polizei zum Frontalzusammenstoß. Der Mann wurde lebensgefährlich verletzt. Er erlitt Kopf- und Gesichtsverletzungen sowie mehrere offene Frakturen am linken Arm und Bein. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt kam der 39-Jährige in ein Krankenhaus, wo er sofort operiert wurde. Die Autofahrerin erlitt einen Schock, wurde von Angehörigen abgeholt und zu einem Arzt gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Schaden am Auto wird auf rund 12.000 Euro geschätzt, jener am Motorrad auf etwa 5000 Euro. Da auch Betriebsstoffe ausgelaufen waren, war die Freiwillige Feuerwehr Schifferstadt mit einem Fahrzeug und sechs Mann im Einsatz. Weiterhin eingesetzt waren der First Responder, ein Notarzt-Team, ein Rettungswagen sowie zwei Funkstreifen der Polizei Schifferstadt, eine Streife der Autobahnpolizei Ruchheim sowie die Straßenmeisterei. Die B 9-Abfahrt Waldsee/Schifferstadt sowie die K 30 mussten gesperrt werden, damit ein beauftragtes Ingenieur-Büro ein Gutachten und eine angeforderte Polizei-Drohne Luftbilder erstellen können, teilt die Polizei weiter mit.