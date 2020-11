Einen 33-jährigen Motorradfahrer wollte die Polizei am frühen Montagmorgen an seiner Wohnanschrift in Hanhofen kontrollieren, nachdem sie dem Mann dorthin nachgefahren war. Trotz der Aufforderung stehen zu bleiben, versuchte dieser sich aber laut Polizeibericht der Kontrolle zu entziehen, indem er sich in sein Haus flüchtete. Ein weiterer Bewohner öffnete den Beamten auf ihr Klingeln die Tür. Der 33-Jährige versuchte weiter, einer Konfrontation mit der Polizei zu entgehen, indem er sich in einem Kleiderschrank versteckte. Als die Polizei ihn fand, wurde der Grund für sein Verhalten deutlich: Der Mann stand unter Drogeneinfluss und hatte Marihuana im Zimmer. Außerdem besaß er keinen Führerschein für das Motorrad, das auch nicht zugelassen war, und er war zur Verhaftung ausgeschrieben. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.