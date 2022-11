Ein bislang unbekannter Motorradfahrer hat am Dienstagabend beim Überholen einer Gruppe von Radfahrern in der Neuhofener Jahnstraße einen Elfjährigen angefahren und zu Fall gebracht. Laut Polizei hatte sich das Kind offenbar zum Unfallzeitpunkt Richtung Fahrbahnmitte bewegt. Der Elfjährige, der keinen Helm trug, zog sich bei dem Sturz mehrere Schürfwunden, unter anderem am Kopf, zu. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Motorradfahrer entfernte sich von der Unfallstelle. Vermutlich handelte es sich um ein schwarzes Chopper-Motorrad mit je einer Tasche rechts und links. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de an die Polizei zu wenden.