Bei einem Unfall am Pfingstmontagnachmittag in der Kollerstraße in Otterstadt ist nach Angaben der Polizei ein 30 Jahre alter Motorradfahrer verletzt worden. Der Mann war laut Mitteilung gegen 14 Uhr auf der Kollerstraße in Richtung Ortsausgang/L535 unterwegs, als eine 32-jährige Autofahrerin von einem Parkplatz fuhr und den von links kommenden Motorradfahrer übersah. Beim Zusammenstoß stürzte der 30-Jährige, rutschte gegen die Front eines geparkten Fahrzeugs und verletzte sich am Oberschenkel. Der Mann wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad verlor Betriebsstoffe, sodass die Feuerwehr hinzualarmiert wurde. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 6000 Euro.