Ein 67 Jahre alter Motorradfahrer ist am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall in Böhl-Iggelheim schwer verletzt worden. Laut Polizei übersah der 76 Jahre alte Fahrer eines Transporters kurz vor 15.30 Uhr beim Linksabbiegen von der L532 auf die L454 den entgegenkommenden Motorradfahrer. Dieser bremste zwar sofort. Trotzdem konnte er den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Motorradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Ein unabhängiger Gutachter wurde zur Unfallaufnahme hinzugezogen. Die Fahrbahn musste den Beamten zufolge für mehrere Stunden gesperrt werden. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 12.000 Euro. Gegen den Fahrer des Transporters wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.