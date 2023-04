Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Kaum Kinder, keine Fortbildungen, keine Elterngespräche, aber genug zu tun haben die Erzieherteams in den Kindertagesstätten im Speyerer Umland. Doch was genau wird geschafft, seit das Coronavirus die Normalität ausgeschaltet hat? Und mit welchen Problemen haben die Kitas zu kämpfen? Die RHEINPFALZ hat in einigen Einrichtungen nachgefragt.

Ungezählte Male ist Stephanie Best mit der Frage konfrontiert worden, was die Erzieherinnen der Kita Abenteuerland in Otterstadt momentan eigentlich zu tun haben. Sie macht deutlich: „Wir