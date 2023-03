Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach den Vorstellungen der Zweiten Großen Strafkammer des Landgerichts Frankenthal hätten in dem wiederaufgerollten Prozess, in dem sich ein 71-Jähriger aus Neuhofen wegen der Tötung seiner Ehefrau verantworten muss, am Mittwoch die Plädoyers auf dem Programm gestanden. Doch es kam anders.

Die Rechtsanwältin des Angeklagten, Katja Kosian, stellte im Namen ihres Mandanten zwei Beweisanträge. Deshalb soll noch einmal der psychiatrische Sachverständige gehört