Komplett unterschiedlich schilderten zwei Zeuginnen in einem Prozess vor der Zweiten Großen Strafkammer des Landgerichts Frankenthal die Ehe zwischen dem 71-jährigen Angeklagten und seiner Ehefrau, die er am 6. März 2019 in der gemeinsamen Wohnung in Neuhofen mit zwei Schüssen getötet hat.

Der 71-Jährige aus Neuhofen war im Februar 2020 vom Schwurgericht des Landgerichts Frankenthal wegen der tödlichen Schüsse Anfang 2019 zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt worden.