Ein in der Klappengasse abgestelltes Kleinkraftrad ist in der Nacht auf Samstag von Unbekannten gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde das Kleinkraftrad am Folgetag in der Gartenstraße gefunden, jedoch war es beschädigt und mit Öl übergossen worden, welches sich im Helmfach befand. Glücklicherweise sei das Öl nicht in das Erdreich geflossen. Zur Aufklärung sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zur Sache geben können. Diese können sich an die Polizeiinspektion Schifferstadt telefonisch unter 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de wenden.