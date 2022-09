„Mal so gesehen“ ist der Titel der Ausstellung, die am Sonntag, 18. September, 11 Uhr, im Schifferstadter Club Ebene Eins (CEE) nun endlich eröffnet wird. Der geplante Termin im Juli musste wegen Corona ausfallen. In der „Scheune“ (Burgstraße 23) werden nun Werke von sieben Künstlerinnen und Künstlern mit Handicap gezeigt, die im Atelier Molemol der Lebenshilfe Speyer-Schifferstadt eine individuelle künstlerische Förderung erhalten. Karin Bury, Schifferstadter Malerin, Kunsthistorikerin und Leiterin des in Speyer beheimateten Ateliers, führt in die Ausstellung ein. Musikalisch begleitet wird die Vernissage vom Posaunen-Schlagzeug-Duo „Firma Musikanten“. In den Wohnheimen der Lebenshilfe gibt es mittlerweile mehrere Kreativgruppen, seit 2015 zusätzlich das Atelier „Molemol“ für besonders begabte, erwachsene Kunstbegeisterte. Im CEE werden Arbeiten von Martin Fehr, Marija Lucic, Simone Meinzer, Angelika Schmitt, Kerstin Stetter, Jürgen Stahl und Eva Wünstel gezeigt.

Ausstellung „Mal so gesehen – Malerei aus dem Atelier Molemol“ ; Vernissage am Sonntag, 18. September, 11 Uhr, im Club Ebene Eins – Die Scheune, Burgstraße 23, Schifferstadt. Im Ausstellungsraum besteht Maskenpflicht. Eintritt frei. Weitere Infos: www.clubebeneeins.de.