Fremde auf dem Anwesen – das hat einem Schifferstadter am Montagabend, gegen 18.20 Uhr, sein Mobiltelefon gemeldet. Mit Hilfe von Videokamera und App waren nach Angaben der Polizei die beiden Täter entdeckt worden, die sich zum Garten des Einfamilienhauses in der Joseph-Haydn-Straße Zugang verschafft hatten Der Eigentümer, welcher sich gerade auf dem Heimweg befand, verständigte einen Nachbarn. Der sprach die beiden Männer an, die hierauf die Flucht ergriffen und trotz sofort eingeleiteter Nahbereichsfahndung nicht gefasst werden konnten. Die knappe Täterbeschreibung: Einer der beiden Männer trug eine schwarze Mütze, schwarze Handschuhe und war dunkel gekleidet. Zum Zuge kamen am Montagabend dagegen Diebe in Neuhofen. Aus einem Einfamilienhaus in der Jahnstraße – die Täter hebelten die Wohnungstür auf – entwendeten sie laut Polizeiangaben Schmuck im Wert eines niedrigen vierstelligen Betrags. Zeugen zu beiden Fällen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.