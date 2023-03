Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Römerberger Winfried Luda hat sich in seiner ehemaligen Garage eine eigene Welt im Miniaturformat geschaffen. Mit viel Liebe zum Detail ist dort über 15 Jahre eine Modelleisenbahn-Landschaft entstanden. Sein Lebenswerk möchte er aus gesundheitlichen Gründen nun einem Verein oder einer interessierten Privatperson übergeben.

In Winfried Ludas 40 Quadratmeter großen Garage mit angrenzendem Schuppen gibt es fast nichts, was es in der Realität nicht auch gibt: Landschaftsformen von den südlichen Alpen