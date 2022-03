Die Friedenshalle wird am kommenden Wochenende zum Ausstellungsort für Modellbauten. Die Idee dazu hatte der Seniorenbeirat. Denn es handelt sich um ein schönes Hobby, wie Peter Milla versichert.

„Wir stellen 150 bis 200 Modelle aus“, sagt Milla. Der Beindersheimer ist einer von fünf Modellbauern, die ihre Arbeiten auf Einladung des Seniorenbeirats der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim am 2. und 3. April in Großniedesheim präsentieren werden. Die Exponate sind Nachbauten von Kathedralen, Burgen, historischen Gebäuden und Fahrzeugen aller Art zu Land, zu Wasser und in der Luft. Hochmodern oder nach antikem Vorbild, unbeweglich oder ferngesteuert. Nicht gezeigt werden Objekte aus dem Militärbereich. Das habe man angesichts des Kriegs in der Ukraine beschlossen, berichtet der 73-Jährige, der in seinem Wohnort Erster Beigeordneter ist.

Seine Mitstreiter sind Henning von Quast aus Schriesheim, Peter Herder aus Freinsheim, Steven Schlehlein aus Weinheim und Berthold Böntgen aus Neuss. „Zu 70 Prozent stellen wir Kartonmodelle aus, der Rest sind Plastiken“, erläutert Milla. Untereinander fachsimpeln können Modellbauer in dem von Peter Milla 2007 gegründeten und zusammen mit Böntgen von Quast und Schlehlein betriebenen Internetforum Modellbauer.forumieren.de. Es zählt bundesweit 150 Mitglieder.

Mit Skalpell und Pinzette

Die Messe Dortmund schreibt zur Intermodellbau 2023, dass es bereits im 16. Jahrhundert erste Karton- beziehungsweise Papiermodelle gegeben habe. „In der Gesellschaft angekommen und kommerziell genutzt werden Modellbaubogen seit den 1840er-Jahren“, heißt es weiter. In den 1950er-Jahren sei der Plastikmodellbau aufgekommen. „Eine Renaissance fand ab 1989 statt, als die Grenzen zum Osten fielen“, sagt Milla. Gerade in Polen gebe es „extrem gute Modellbauer, dort ist der Modellbau auch Unterrichtsfach“, weiß der Rentner. 70 bis 80 Prozent der Modellbaubögen stammten heute aus Osteuropa.

Während Plastiken entstehen, indem man Spritzgussteile aus einem Bogen herausbricht, anmalt und zusammenbaut, werden Kartonmodellteile aus dem bedruckten Bogen ausgeschnitten, mit Pinsel oder dem Airbrushgerät angemalt und zusammengesetzt beziehungsweise geklebt sowie, falls nötig, mit starker Finnpappe verstärkt. Zum Schneiden benutzen die Modellbauer heute Skalpelle, zum Auftragen des Klebers dünne Nadeln. Pinzette und Lupe werden ebenfalls gebraucht.

Bis zu 1000 Arbeitsstunden

Steven Schlehlein etwa zeigt ein 25 bis 30 Zentimeter großes Automodell aus Kunststoff, das aus 3000 Einzelteilen zusammengebaut wurde. Zum Vergleich: Das Originalauto besteht laut Milla aus 5000 Teilen. Er rühmt das Können seiner Kollegen: „Wenn Steven Schlehlein an den Weltmeisterschaften teilnehmen würde, dann wäre er sicher ganz vorne dabei.“ In so einem aufwendigen Modell steckten bis zu 1000 Stunden Arbeit.

Peter Milla ist gelernter Maschinenbauer und hat mit sechs Jahren mit dem Modellbau begonnen. Sein Kerwegeld habe er in Modellbaubögen angelegt, sagt er. Das erste Modell war ein Walfangboot. Die Schere von damals hat er heute noch. Das Hobby erhalte die Feinmotorik und fordere bis ins hohe Alter die Kreativität und den Kopf, meint Milla. „Wir müssen uns schon vor dem ersten Schnitt überlegen, was wir machen.“

Für die Ausstellung will er Modellbaubögen im Internet ausdrucken, und von Revell, einem der führenden Hersteller von Plastikmodellbausätzen, habe er Bastelmaterial bekommen. Damit könnten interessierte Kinder und Erwachsene die Sache mal ausprobieren. Und im Frühsommer soll auch wieder ein Kurs in der Beindersheimer Bücherei stattfinden.

Termin

Modellbauausstellung für Menschen ab sechs Jahren in der Friedenshalle Großniedesheim am Samstag und Sonntag, 2. und 3. April, jeweils von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Workshops werden durchgehend angeboten. Für die Bewirtung sorgt das Ortskartell Großniedesheim. Der Erlös wird je zur Hälfte für die Ukrainehilfe und den Kinderspielplatz in Großniedesheim gespendet.