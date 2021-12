Das Mobilfunknetz der Telekom ist seit Montagmittag in Römerberg gestört. Grund dafür ist laut dem Unternehmen eine Störung an einem örtlichen Mobilfunkmast. Die Telekom sei bereits dabei, das Problem zu beheben. Am Mittwoch gegen 13 Uhr soll das Mobilfunknetz nach Unternehmensangaben wieder funktionieren.