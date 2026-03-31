Unbekannte haben am Montagabend in Neuhofen eine mobile Toilettenkabine angezündet. Nach Angaben der Polizei brannte die Kabine im Bereich Industriestraße, Ecke Jahnstraße, gegen 22 Uhr. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus und haben ein Verfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben oder Hinweise zu dem Vorfall geben können, sollen sich bei der Polizei Schifferstadt unter 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de melden.