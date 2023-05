Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es war alles drin in der Prunksitzung des Mechtersheimer Karnevalvereins am Wochenende in der Schulturnhalle: Abschied, Neubeginn, Stimmungshöhepunkte und Helau bis weit nach Mitternacht – inklusive kurzfristigen Personalaustauschs.

Für Sitzungspräsident Markus Weis war es nach 22 Jahren das letzte Mal in der ersten Reihe des MKV, für Cathrin Ignatzi der erste Auftritt als Amtsbüttel. Und das kam so: Vor drei Wochen