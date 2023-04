Zum 25-jährigen Jubiläum ließ es die Mixed Generation aus Harthausen am Wochenende in der zweimal ausverkauften Heilsbruckhalle bei ihrem Konzert „Simply the Best“ krachen. Emotional wurde es bei der Verabschiedung von Viola Hoffmann, die den Chor 15 Jahre geleitet hat.

Es braucht nicht viel, um einen Abend für viele Beteiligten unvergesslich zu machen: einen Chor wie die Mixed Generation auf der Bühne, eine Chorleiterin die alle mitreißt, ein mitfeierndes Publikum und eine gelungene Auswahl an Rock- und Popsongs, wie „All of me“, „Angels“, „The Best“, „Human“, „Living on a Prayer“ oder der Nummer eins im Publikums-Voting: „Hallelujah“. Mit seinen 20 dargebotenen Stücken deckte der Chor die komplette Bandbreite an Gefühlen ab, die Musik hervorrufen kann. Zum Gelingen trug auch die Optik bei: angefangen bei der liebevoll geschmückten Halle über die Lichtinszenierung bis hin zu LED-Paneelen, die den Chor perfekt in Szene setzten.

Unterstützung für die Sänger gab es von der aus Jürgen Schütze (Piano), Christoph Stadtler (E-Gitarre), Frank Winter (E-Bass), Alex Franken (Drums) und Charly Hennrich (Saxophon) bestehenden Band. Auch das Streicherensemble mit Ulrike Klebsch und Tonia Außel an den Violinen, Julia Sturm an der Viola und Katrin Solomon am Cello trug seinen Teil bei. Andy Eigenberger lieferte die ideale Tonabmischung dazu. Moderiert wurde der Abend im Wechsel von Viola Hoffmann und Rita Lacher.

Emotional wurde es am Samstagabend, als Viola Hoffmann, die den Chor 15 Jahre geleitet hatte, vom Chorreferenten Roland Kuhn verabschiedet wurde. Es flossen einige Tränen, als der Chor Hoffmann mit dem eigens einstudierten Song „Zeit zu gehen“ überraschte. Diesen Song hatte der neue Chorleiter der Mixed Generation, Timo Töngi, extra für diesen Abend arrangiert. Kein Wunder, dass es Hoffmann dann auch nicht leicht fiel, auf die Bühne zurückzukehren um die geforderte Zugabe zu dirigieren.