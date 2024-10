Bekannte Popsongs und Balladen sowie traditionelle Lieder stehen auf dem Programm des Offenen Singens, das der Liederkranz Beindersheim am Dienstag, 5. November, innerhalb der „Woche der offenen Chöre“ des Deutschen Chorverbands veranstaltet. Ab 19 Uhr regen der Popchor Cantar und der Gemischte Chor zum Mitsingen an. Jeder könne im Sängerheim, Brunnenweg 6a, vorbeikommen und teilnehmen oder einfach nur zuhören, so der Vereinsvorstand. Weder eine Anmeldung noch musikalische Vorkenntnisse seien erforderlich. Fragen beantwortet Hans Georg Mecke, Telefon 06233 737299.