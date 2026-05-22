Böhl-Iggelheim. Mit seiner Abendmusik am Sonntag, 31. Mai, möchte der Böhl-Iggelheimer Chor TonArt gleichzeitig berühren und Freude verbreiten. Denn bei dem Konzert, das um 18.15 Uhr in der protestantischen Kirche Böhl beginnt, dürfen die Besucher nicht nur zuhören, sondern bei einigen Stücken auch selbst kräftig mitsingen. Dafür hat der Chor ein Programm aus Pop- und Gospelsongs zusammengestellt, das einen Mix aus mitreißenden Rhythmen, gefühlvollen Melodien und musikalischer Energie bieten soll. Das Motto lautet: Einfach vorbeikommen, zuhören, mitsingen und genießen. Der Eintritt ist frei.