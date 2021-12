Zur Unterstützung des Ordnungsamts ist die Polizei am Mittwoch gegen 13.50 Uhr in eine städtische Unterkunft in der Mutterstadter Straße gerufen worden. Ein 26-jähriger Bewohner bedrohte laut Polizei zuvor den Hausmeister mit einer zerbrochenen Glasflasche und einem Messer. Gegenüber dem Ordnungsamt äußerte der 26-Jährige Suizidgedanken. Der Mann wurde in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung wurde eingeleitet.