Eva Form aus Böhl-Iggelheim hat sich eine ganz berühmte Erzählung für ihren Lesesommer-Tipp ausgesucht: aus der Serie „Sherlock Holmes, der Meisterdetektiv“ der Band „Das Geheimnis des blauen Karfunkels“. Sie liebt spannungsgeladene Geschichten genauso gern wie Abenteuergeschichten über Pferde. Und die kann sie vielleicht bald selbst erleben.

Wie meisterhaft die Detektivgeschichte um den verschwundenen blauen Karfunkel ist, merkt man schon daran, dass Eva Form gar nicht so richtig weiß, wie viel sie erzählen darf, um nicht zu viel zu verraten. Alles beginnt mit einen Überfall und einer Weihnachtsgans. In der steckt der berühmte blaue Karfunkel, ein Edelstein, der zuvor im Hotel Cosmopolitan in England verschwunden war. Aber wer hat ihn gestohlen, und wie kommt der Stein in die Gans hinein?

Nun, zumindest das möchte Eva verraten: Der Dieb hat den Stein in einer Scheune auf einen Balken gelegt, um ihn zu verstecken. „Und da die Gänse neugierig und verfressen sind, ist der Edelstein runtergefallen, und die Gans hat ihn gegessen“, erzählt die Siebenjährige – und amüsiert sich köstlich. Kurz nach dem Skandal wird jemand verdächtigt: der Klempner John Horner. „Der hat nämlich schon zuvor mal was gestohlen, aber der war es nicht“, erklärt Eva. Das findet der kluge Detektive Sherlock Holmes natürlich schnell heraus. Und noch mehr! Das wird nun aber wirklich nicht verraten. Nur soviel: „Da spielen viele Personen mit, jedes Kapitel ist spannend. Und: Bis zum Schluss weiß man nicht, wer wirklich der Dieb war“, sagt sie.

Detailreiche Bilder helfen der Fantasie

Das Buch hat ihr Papa ihr aus der Katholischen Bücherei Böhl mitgebracht, der dort auch ehrenamtlich arbeitet. Natürlich hat Eva von dem berühmten Detektiv Sherlock Holmes schon gehört. Was sie nicht wusste: Ihr Buch erzählt einen der bekanntesten Fälle aus der Feder von Sir Arthur Conan Doyle. Er ist vor über 130 Jahren als Kurzgeschichte in einem Magazin das erste Mal abgedruckt worden. Doyles Kriminalfälle leben von den verwirrenden Handlungssträngen und Fährten, die scheinbar nur der brillante Verstand von Holmes entschlüsseln kann. Der Arena-Verlag hat drei berühmte Kriminalfälle für Kinder ab sieben Jahren in der Reihe „Klassiker einfach lesen“ aufbereitet, wie auch viele andere Literaturklassiker. „Das Geheimnis des blauen Karfunkels“ ist einer der Besteller in der Reihe.

Das liegt mit Sicherheit auch an der detailreichen Illustration von Dominik Rupp. „Die Bilder sind ganz toll“, schwärmt Eva und zeigt auch gleich ein paar. „Erst habe ich mir gar nicht vorstellen können, wie der Karfunkel aussieht.“ Nun weiß sie auch, dass Sherlock Holmes einen für die heutige Zeit etwas merkwürdigen Hut aufhatte – und nicht ohne seine große Lupe aus dem Haus geht, um ja alles ganz genau zu untersuchen.

Begeistert von Ballett und Büchern

Mit wunderschön bebilderten Büchern hat auch Evas Leidenschaft fürs Lesen begonnen. Erst haben Mama und Papa vorgelesen, sobald sie aber in der Schule alle Buchstaben gelernt hatte, mussten sie das gar nicht mehr so oft. Bücher aus den Reihen „Die drei !!!“ und „Die Olchis“ hat sie schon gelesen. Im Moment liest sie den zweiten Teil von „Die Chaos-Klasse“. „Das Buch ist so lustig“, verrät sie. Manchmal durfte sie das auch in der Schule während des Unterrichts lesen: „Wir haben ein Bank-Buch“, erzählt sie. Wenn sie mit ihren Aufgaben fertig ist, dann darf sie darin schmökern. Und es gibt einen Lesepass in der Schule. Mama oder Papa unterschreiben darin, wenn sie gelesen hat. Dafür gab es Perlen für den Schwanz ihrer Leseratte: „Ich hatte 27 Perlen, richtig viele“, erzählt Eva stolz.

Keine Frage – lesen ist eines ihrer liebsten Hobbys.„Aber ich male auch sehr oft, springe gern auf unserem Trampolin im Garten, spiele mit meinen Freunden – und ich schaue gern Filme im Kino“. Sportlich ist sie auch: Sie tanzt Ballett und turnt in der Leichtathletikgruppe des TSV Iggelheim.

Beim Lesen die Zeit vergessen

Logisch, dass Eva auch viele Freunde hat. Ihrer besten Freundin hat sich auch schon eines ihrer Lieblingsbücher ausgeliehen. „Das Geheimnis des blauen Karfunkels“ empfiehlt die Zweitklässlerin allen, die gern lesen und die Spannung mögen, so wie sie. Aber Achtung! Wenn es zu spannend ist, dann könne man schon mal die Zeit vergessen. „Das passiert mir ganz oft“, erzählt sie, „Mama sagt dann: ,Noch fünf Minuten!` Und dann schaue ich auf die Uhr, und es ist schon eine halbe Stunde vergangen.“

Gut, dass jetzt Ferien sind und man länger aufbleiben kann: „Mama, Papa, mein großer Bruder Moritz und ich fahren wieder ins Allgäu – und klar, nehme ich ganz viel Bücher mit.“ Aber Eva freut sich auch schon auf die Herbstferien, dann ist sie zwei Wochen tagsüber auf einem Reiterhof in Dannstadt. Sie hofft auf Abenteuer, wie sie Bibi und Tina erleben. Die Pferde-Geschichten der beiden Freundinnen liebt Eva auch sehr. Gut, dass es davon auch so viele Bände gibt.

Lesezeichen

„Sherlock Holmes, der Meisterdetektiv. Das Geheimnis des blauen Karfunkels“ aus der Reihe „Klassiker einfach lesen“, erschienen im Arena-Verlag, empfohlen ab sieben Jahren, 72 Seiten, Preis: 10 Euro, ISBN: 978-3-401-71728-9