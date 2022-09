Erst stieß ein Rollerfahrer am Dienstagabend an der Vierwegekreuzung zwischen Heiligenstein und Lingenfeld mit einem Auto zusammen, dann flüchtete er vor der Unfallaufnahme der Polizei: Der Mann nahm dem 42-jährigen Autofahrer die Vorfahrt, sein Roller kollidierte mit dem Heck des Pkw. Verletzt wurde dabei niemand. Der Rollerfahrer versuchte zunächst zu verhindern, dass der Autofahrer die Polizei hinzuruft. Als dieser sich nicht darauf einließ, entfernte sich der Rollerfahrer unerlaubt zu Fuß von der Unfallstelle. Der Grund war vermutlich, dass ein ungültiges Versicherungskennzeichen angebracht sowie an der Bremsanlage des Rollers manipuliert worden war, wie die Polizeibeamten vor Ort feststellten. Der Verkehrsunfall wurde von mehreren Zeugen beobachtet. Der Sachschaden beträgt zirka 3000 Euro.