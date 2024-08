Nach einem Unfall einfach weitergefahren ist der Fahrer eines vermutlich dunkelblauen BMW am Samstag gegen 11.30 Uhr an der Kreuzung Eisenbahn-/Lützelstraße in Böhl-Iggelheim. Laut Polizeiangaben übersah eine 70-jährige Fahrradfahrerin, die die Eisenbahnstraße befuhr, ein die Lützelstraße befahrendes Auto und kollidierte mit diesem. Die Radlerin stürzte. Dem Autofahrer droht ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht. Zeugen können sich bei der Polizei, Telefon 06235 495-0, E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de, melden.