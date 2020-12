Beamte der Polizei Germersheim kontrollierten am Donnerstagmorgen die Geschwindigkeit in der Postgrabenstraße in Bellheim. Sieben Verkehrsteilnehmer waren zu schnell. Abends wurde das Tempo in der Germersheimer Straße in Lingenfeld gemessen. Dort gilt zwischen 22 und 6 Uhr Tempo-30. Dies wurde laut Polizei einem jungen BMW-Fahrer zum Verhängnis. Er sei direkt aufgefallen, als er mit quietschenden Reifen aus dem Kreisverkehr auf die Beamten zufuhr. Gemessen wurde er dann mit 65 Kilometern pro Stunde. Auf ihn kommen ein empfindliches Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot zu. Insgesamt waren in Lingenfeld sechs Autofahrer zu schnell.