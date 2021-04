Mit Fantasiekennzeichen aus Pappe an ihrem Kleinwagen ist eine 52-Jährige Fahrerin am Mittwoch gegen 21.35 Uhr in der Schifferstadter Speyerer Straße in eine Verkehrskontrolle der Polizei geraten. Laut Polizei dürfte es sich bei ihr um eine sogenannte Reichsbürgerin handeln. Denn auf dem Papp„kennzeichen“ sei ein „Siegel“ mit einem Reichsadler, ausgestellt von einem nicht existenten Gemeindeamt in Preußen, abgebildet gewesen. Einziges Ausweispapier, das sie „nur sehr widerwillig aushändigte“, war ein verfälschter Sozialversicherungsausweis. Ihr Auto sei weder zugelassen noch versichert, die Frau sei kürzlich bereits in Speyer und Annweiler aufgefallen. Pkw und „Ausweis“ wurden beschlagnahmt. Die Frau erwarten nun laut Polizei Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.