Ein 15-jähriger Fahrer eines Motorrollers ist am Dienstagabend gegen 22.20 Uhr in der Römerstraße in Otterstadt in einer leichten Rechtskurve nach links von der Straße abgekommen, überfuhr den Gehweg und stürzte in einen Graben. Laut Polizei verletzte er sich leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro.