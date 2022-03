Als Mitarbeiter vom Gesundheitsamt, die Impfnachweise kontrollieren wollten, haben sich am Mittwoch zur Mittagszeit drei Männer Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Schlesier Straße in Limburgerhof verschafft. Im Flur mutierten sie laut Polizei zu Installateuren, und unter dem Vorwand Heizungen überprüfen zu müssen, gelangten die Männer in eine Wohnung. Während zwei Handwerksarbeiten vortäuschten und die Bewohner ablenkten, schlich sich der dritte Mann ins Schlafzimmer und entwendete Schmuck. Die Männer werden als etwa 175 Zentimeter groß beschrieben. Alle waren dunkel gekleidet. Zeugen mögen sich bei der Polizei unter Telefon 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de melden.