Die Fastenzeit nutzen, um an Ostern anderen eine Freude zu bereiten – dazu ruft der Caritasausschuss der Pfarrei Heiliger Antonius von Padua auf. Wer mitmachen möchte und etwa Bewohnern von Alten- oder Behindertenheimen einen Gruß zukommen lassen möchte, kann eine Karte im DIN-A5-Format gestalten. Natürlich darf ein persönlicher Gruß draufstehen. Abgegeben werden können die Karten im Pfarrbüro in Maxdorf. Der Caritasausschuss bittet, sie kontaktlos in den Briefkasten zu werfen. Alternativ kann ein Termin im Pfarrbüro, Telefon 06237/975888, oder mit Christiane Krebs, Telefon 06237/929227, vereinbart werden.