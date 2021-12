Mit einem am Heck seines Fahrzeugs geladenen Gabelstapler hat ein 55-jähriger Lkw-Fahrer am Mittwoch gegen 19.15 Uhr in der Dannstadter Straße beim Abbiegen in die Pechhüttenstraße ein Geländer der Bahnhofunterführung gestreift. Laut Polizei fuhr er weiter, doch ein Zeuge konnte das Kennzeichen weitergeben. Die Beamten kontrollierten den Lastwagen, der Fahrer hat eigenen Angaben zufolge den Unfall nicht wahrgenommen. An dem Gabelstapler und am Geländer entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.