Weil er einen Passanten nach dem Weg gefragt hat, ist die Polizei einem 61-Jährigen auf die Spur gekommen, der mit fast drei Promille mit dem Auto in Schifferstadt unterwegs war. Der Passant hatte sich bei der Polizei am Mittwochabend gegen 21.20 Uhr gemeldet, weil der Mann im Auto so stark nach Alkohol gerochen habe. Die Beamten trafen den betrunkenen Mann in seinem Fahrzeug auf dem Parkplatz Am Katzenbaumerschlag an. Auch sie nahmen den Alkoholgeruch wahr, sowie Ausfallerscheinungen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,88 Promille. Während der Kontrolle verhielt sich der 61-Jährige nach Angaben der Polizei zunehmend aggressiver und sehr sprunghaft. Da er schließlich anfing, um sich zu schlagen, fesselten ihn die Polizisten. Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Im Anschluss kam der Mann wegen seines Zustands in ein Krankenhaus.