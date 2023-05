Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eine Palme wie auf Gran Canaria? Oder gar wie in Mexiko, wo die Washingtonpalme ursprünglich herkommt? Um ein stattliches Exemplar dieser Gattung zu bestaunen, muss man aber gar nicht so weit reisen. Ein Blick in den Vorgarten von Familie Hahl in Mutterstadt genügt.

Manche Menschen pflanzen zum Besiegeln ihrer Liebe oder aus Freude über einen neuen Erdenbürger einen Apfelbaum. „Und wir halt eine Palme“, erzählt Karin Hahl und lächelt.