Einen Autofahrer unter Drogeneinfluss haben Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim am Donnerstag erwischt. Der 52-Jährige war mit seinem VW gegen 13 Uhr von der A65 Richtung Neustadt an der Anschlussstelle Dannstadt-Schauernheim abgefahren. Die Polizisten konnten ihn in der Lorscher Straße in Schauernheim kontrollieren und stellten drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Ein Drogenschnelltest bestätigte laut Polizei: Er stand unter dem Einfluss von THC. Dem 52-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.