Malen, sich bewegen – oder über ein bestimmtes Thema informieren: Für das zweite Halbjahr bietet die Volkshochschule des Rhein-Pfalz-Kreises über 700 Kurse an.

Das Semesterthema aller deutschen Volkshochschulen lautet „Zusammen in Vielfalt“. Diese Vielfalt in all ihren Facetten, Formen, Farben spiegeln die Knöpfe auf der Titelseite des Programms der Volkshochschule Rhein-Pfalz-Kreis wider. Dabei dienen diese einzelnen Knöpfe letztlich einem gemeinsamen Zweck – dem Zusammenhalt, heißt es in der Vorschau auf das Programm. Nach über zwei Jahren verschiedener Krisen sei Zusammenhalt zur Bewältigung der vielen Herausforderungen von zentraler Bedeutung. „Um bei den Knöpfen zu bleiben: Ein Knopf kann abreißen, ganz viele Knöpfe halten Dinge fest zusammen“, sagt der für die VHS zuständige Kreisbeigeordnete Manfred Gräf (CDU).

Im zweiten Halbjahr 2022 warten über 700 Kurse bei der Volkshochschule auf Teilnehmer. Dabei ist laut den Verantwortlichen Bewährtes und Neues. Ein paar Veranstaltungen wollen die Programmmacher besonders hervorheben, wie den Termin am Mittwoch, 14. September, bei dem anlässlich des 500. Jubiläums der Luther-Bibel ein Druckmeister – im Stil des 16. Jahrhunderts gewandet – die Hintergründe der Bibelübersetzung erläutert. Im 16. Jahrhundert ebenfalls schon bekannt waren Falschnachrichten – heute „Fake News“. Sie verbreiten sich heutzutage über soziale Medien und Internetseiten. Wie man Information und Desinformation erkennt, erfahren die Teilnehmer bei einem Kurs am Dienstag, 22. November.

Rat und Tat bei Pflegebedürftigkeit

Ein ganz anderes, aber wichtiges Thema ist die Pflegebedürftigkeit gerade naher Verwandter. Sie komme oft unerwartet und der Vortrag „Pflegebedürftig – Was nun?!?“ soll am Dienstag, 11. Oktober, einen Überblick über das Leistungsrecht der Pflegeversicherung und die Hilfen ambulanter Versorgung in der Region geben. Ein Abendseminar am Mittwoch 28. September zeigt Lösungsansätze für stressige Situationen und Herausforderungen.

Kreativ gearbeitet werden darf bei zwei Samstagsseminaren zur Pastellmalerei: Einmal stehen laut Programmankündigung Katzen und einmal Tiere allgemein im Fokus. Der Fortgeschrittenenkurs „Blockflöte für Erwachsene“ beginnt nach zweijähriger Pause wieder. Und in Schifferstadt findet erstmals eine mundartliche Gitarren- und Liederwerkstatt statt.

Mit der VHS zur Zeche Zollverein

Die Studienreise der Volkshochschule führt am Mittwoch und Donnerstag , 12. und 13. Oktober, in das Herz des Ruhrgebiets nach Essen: Das Weltkulturerbe Zeche Zollverein, die Villa Hügel und das Museum Folkwang, das zum 100. Bestehen mit der hochkarätigen Ausstellung „Entdeckt – Verfemt – Gefeiert“ aufwartet, stehen auf dem Programm.

Derzeit sind der Kreisverwaltung zufolge Deutschkurse sehr begehrt. Zugleich sind bei der Volkshochschule etliche Fremdsprachen zu erlernen. Besonderheiten seien dabei Neugriechisch und Chinesisch, die online gelehrt werden. „Die VHS Rhein-Pfalz-Kreis hat ihr Online-Angebot im Sprachenbereich weiter professionalisiert, sodass hier eine zentrale Lernmöglichkeit für verschiedene Fremdsprachen besteht, ohne durch das Kreisgebiet anfahren zu müssen. Außerdem gibt es etliche fremdsprachliche Angebote für Kinder wie Englisch oder Spanisch“, heißt es in einer Pressemitteilung zum Semesterstart.

Weitere Veranstaltungen sind das Waldbaden als ein absoluter Trend, um sich in der Natur zu bewegen und diese zugleich intensiv wahrzunehmen. Für bewegungshungrige Männer gibt es in Mutterstadt ab November vormittags eine Rückenschule und Pilates mit dem Schwerpunkt Herz/Kreislauf. Die Kombination „Yoga mit Pilates-Elementen“ wird erstmals in Neuhofen angeboten.

Für mehr Sichtbarkeit im Internet

„SEO“ ist das Zauberwort, wenn es darum geht, Begriffe im Internet auffindbar zu machen – wesentlich sei das nicht nur für Ebay-Verkäufe, sondern auch für die eigene Homepage. Unter dem Motto „Mein PC, das Internet und Ich“ können Ältere freitags ab 18 Uhr erste Schritte mit ihrem Computer unternehmen und die Scheu vor dessen Nutzung abbauen.

Das war ein Ausschnitt aus dem aktuellen Semesterprogramm. Wer in Ruhe darin stöbern möchte, findet die gedruckte Fassung im Kreishaus in Ludwigshafen und den Bürgerbüros der Gemeinden. Online ist das Programm unter dem Link www.rhein-pfalz-kreis.de/bildung-kultur/volkshochschule aufzurufen.