Deutschamerikaner sind bis heute die größte Einwanderergruppe in den USA. An ihre Wurzeln wird seit fast 70 Jahren alljährlich bei der Steuben Parade in New York erinnert. Die Römerbergerin Marie Huwe ist vor wenigen Tagen mitgelaufen – und hat den Amerikanern den Marsch geblasen.

Neben Vereinigungen deutschstämmiger US-Bürger sind stets auch viele deutsche Vereine und Organisationen bei der New Yorker Steuben Parade dabei.