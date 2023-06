Wo gibt es die besten Rastplätze? Wie erfahre ich Änderungen bei meiner Zugverbindung? Welche Unterkünfte sind günstig? Oder: Wie kann ich online eine Städtetour buchen? Wie eine Städtereise dank digitaler Apps mit dem Smartphone organisiert werden kann, das erfahren Interessierte bei der Kreisvolkshochschule.

„Digitales Reisevergnügen – Planung und Durchführung eines Städtetrips mit dem eigenen Smartphone“ ist der Titel der kostenlosen Kurse, die am 4., 6., 11. und 18. Juli von 9 bis 12 Uhr im Bildungszentrum Schifferstadt angeboten werden. Dabei soll vermittelt werden, wie das Smartphone die Reiseplanung und -durchführung erleichtert. Angesprochen sind reiseinteressierte Menschen, die bereits erste Grundlagenkenntnisse in der Smartphone-Bedienung haben. Die Teilnehmer werden laut VHS eine fiktive Städtereise planen. Dabei werden nützliche Online-Portale und Apps zu den verschiedenen Themen vorgestellt und auch installiert – vom Buchen der Unterkunft, über die Reservierung der Bahntickets bis zum Speichern und Teilen der Urlaubsfotos und -videos.

Wer Interesse hat, an einem der kostenlosen Kurse teilzunehmen, kann sich bei der VHS Schifferstadt anmelden: per E-Mail an kvhs-schifferstadt@vhs-rpk.de, telefonisch unter 06235 44593 (vormittags) oder online unter www.vhs-rpk.de. Die Anzahl der Teilnehmer ist auf zwölf pro Kurs begrenzt.