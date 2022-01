Ein Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang hat sich am Samstagnachmittag an der Kreuzung von L507 und K25 zwischen Schwegenheim und Mechtersheim ereignet. Die Polizei bestätigte am Sonntag lediglich, dass es gegen 15 Uhr zu einem Unfall gekommen sei, an dem ein Auto und ein Roller beteiligt waren und bei dem die Person, welche den Roller fuhr, tödlich verletzt wurde. Weitere Informationen dürften die Polizeidienststellen wegen des Informationsvorbehalts der Staatsanwaltschaft Frankenthal nicht erteilen. Weitere Informationen soll es am Montag geben.