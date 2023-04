Für seine nächste Wanderung mit Bürgern begibt sich Landrat Clemens Körner (CDU) am 15. April in den Norden des Rhein-Pfalz-Kreises – nach Bobenheim-Roxheim, wo die Veranstaltungsreihe 2011 begann.

„Quer durch den Garten” waren die Landratswanderungen damals noch betitelt, und es hieß, Körner wolle nach dem Vorbild des ehemaligen Bundespräsidenten Karl Carstens auf Schusters Rappen sein Hoheitsgebiet näher erkunden. Damals, im Mai 2011, lief Körner gut gelaunt drei Stunden lang mit mehr als 30 Kreisbewohnern und einem Rauhaardackel durch das Altrheingebiet. Wanderführer war Klaus Graber vom Bobenheim-Roxheimer Verein für Naturschutz und Heimatpflege, und der damalige Bürgermeister Manfred Gräf (CDU), heute einer der Stellvertreter des Landrats, wirkte mit.

Am Samstag, 15. April, wird Bürgermeister Michael Müller (SPD) die Gruppe begleiten. Sie trifft sich um 13.30 Uhr am Silbersee-Parkplatz an der K1. Ab da sieht das Programm laut Kreisverwaltung so aus: Nach einem Sektempfang am Silbersee-Kiosk geht es zum 25 Hektar großen Naturschutzgebiet Vorderer Roxheimer Altrhein-Krumbeeräcker. Dort gibt es Flachwasserbereiche und Röhrichtzonen sowie Feuchtwiesen mit seltenen Pflanzen- und Tierarten. Die Wanderer durchlaufen das Gewann Heiligensand und erfahren etwas über seine klösterliche Geschichte, bevor sie einen Abstecher zum Anglerweiher machen. Der weitere Weg führt am westlichen Ufer des Roxheimer Altrheins entlang. An der Minigolfanlage gönnen sich der Landrat und seine Gäste einen Umtrunk und einen Imbiss. Auf einem Teil des berühmten Jakobswegs geht’s schließlich zurück zum Parkplatz Silbersee.

Wie schon bei der Premiere wird Klaus Graber die Exkursion leiten, wer auch sonst. Er ist immer noch Vorstandsmitglied des örtlichen Naturschutzvereins und des rheinland-pfälzischen Vereins Pollichia, außerdem Hauptnaturschutzwart des Pfälzerwald-Vereins und Mitarbeiter der Kreisverwaltung. Als passionierter Heimatforscher kann er Interessantes über die Region berichten.

Wer an der rund acht Kilometer langen Tour teilnehmen will, sollte gut zu Fuß sein und sich bis 6. April per E-Mail an presse@rheinpfalzkreis.de anmelden. Der Landrat, so heißt es in der Ankündigung der Verwaltung, freue sich nicht nur über Stammgäste, sondern auch über neue Gesichter. Die Wanderungen seien eine einfache und abwechslungsreiche Möglichkeit, die Gemeinden des Rhein-Pfalz-Kreises besser kennenzulernen.