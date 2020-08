Kanufahren bedeutet, die Natur aus einer besonderen Perspektive zu erleben – mittendrin, möglichst lautlos wie die Indianer. Die Kinder- und Jugendpflege der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim will diesen Blick ermöglichen und organisiert ein Paddel-Wochenende im September.

Die Kanu-Tagestour der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim erfordert keine speziellen Vorkenntnisse. Aufgeschlossenheit und Freude an der Natur reichen aus für ein unvergessliches Erlebnisse, heißt es in der Ankündigung. An die Paddel geht es am Sonntag, 20. September. In der Teilnahmegebühr von 20 Euro sind der Transport vom Dannstadter Rathaus zum Zielort und zurück, eine Vesper mit Obst und Getränken sowie die gesamte Kanu- und Paddel-Ausrüstung enthalten.

Mitmachen kann jeder, ob Kind oder Jugendlicher, mit den Geschwistern, Eltern, Großeltern oder Freunden. Einzige Voraussetzung ist, dass die Teilnehmer schwimmen können und Lust auf Sport haben.

