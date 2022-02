Offenbar weil sie so auf die Route ihres Navigationsgeräts konzentriert war, ist eine 74-jährige Autofahrerin aus Hessen am Mittwoch gegen 11 Uhr in Schifferstadt auf Abwege geraten. Laut Polizei fuhr sie in der Schnelliggasse mit ihrem Auto in die Abfahrt für Radfahrer zur Bahnunterführung zum Kestenbergerweg. Als sie den Fehler bemerkte, versuchte die Fahrerin zu wenden, dabei verkeilte sich der Wagen jedoch und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Radfahrern, die während der Sperrung die Unterführung nutzen wollten, halfen die Polizisten beim Tragen der Fahrräder über die Treppe. An dem Auto entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Gegen die 74-Jährige wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.