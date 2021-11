Gerade auf dem Heimweg aus den Niederlanden in Fahrtrichtung Speyer war ein 21-jähriger Opelfahrer, als ihn die Polizei am späten Samstagabend auf der A61 in Höhe Lambsheim anhielt. Im Gepäck hatte der Mann mit Cannabis versetzte Brownies. Ein bei dem Fahrer durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf den Cannabis-Wirkstoff THC. Der 21-Jährige musste deshalb eine Blutprobe abgeben, die Drogen wurden sichergestellt. Gegen den Mann wird nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.