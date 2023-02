Mit einem Baum, einer Straßenlaterne sowie einem Zaun kollidierte ein 19-jähriger Autofahrer, der laut Polizei an der Kreuzung zur Berghauser-/Harthauser Straße in Dudenhofen am Dienstag gegen 1.30 Uhr von der Fahrbahn abkam. Er sei aus der Ortsmitte kommend auf der Harthauser Straße Richtung Harthausen unterwegs gewesen. Der 19-Jährige habe sich von der Unfallstelle entfernt und sein Auto gegen 2 Uhr bei der Polizei als gestohlen gemeldet. Während der Ermittlungen habe der Mann seine Aussage jedoch revidiert und eingeräumt, den Unfall verursacht zu haben. Weil die Beamten bei dem 19-Jährigen Alkoholgeruch wahrnahmen, sei ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt worden. Das Fahrzeug sei abgeschleppt worden, so de Polizei abschließend.