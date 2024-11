Mit dem Auto der Mutter, aber ohne Fahrerlaubnis, ist am Dienstag um 11.45 Uhr ein 18-Jähriger in Böhl-Iggelheim unterwegs gewesen. Der Polizei wurde ein unsicher fahrendes Auto gemeldet, das in Richtung Haßloch unterwegs sei. Beamte der Polizeiinspektion Haßloch kontrollierten den Fahrer in der Holidayparkstraße. Der junge Mann aus Waldsee gab laut Polizei direkt zu, keine Fahrerlaubnis zu besitzen und während seiner Fahrt einen Leitpfosten angefahren zu haben. Dabei wurde der rechte Außenspiegel des Autos beschädigt. Gegen den jungen Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Mutter und Halterin des Fahrzeugs wusste nicht, dass ihr Sohn sich das Auto ausgeliehen hatte.