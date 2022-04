Von einem Auto am Ellbogen gestreift und leicht verletzt wurde eine 59-Jährige am Dienstag in der Maxdorfer Hauptstraße. Der Autofahrer fuhr weiter. Nach Angaben der Polizei hatte die Geschädigte gegen 14.25 Uhr ihren Peugeot 208 in Höhe der VR Bank geparkt und wollte die Straße überqueren, musste aber wegen des Verkehrs an der Fahrerseite warten. Wegen zu geringen Seitenabstands, so die Polizei, touchierte ein vorbeifahrender Wagen mit dem Beifahreraußenspiegel den Ellenbogen der Frau, die eine Prellung erlitt. Der Verursacher in einem dunklen, eventuell schwarzen Pkw mit RP-Kennzeichen setzte seine Fahrt Richtung Bad Dürkheim fort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Maxdorf unter Telefon 06237 934-1100 oder E-Mail pwmaxdorf@polizei.rlp.de zu melden.