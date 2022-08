Offensichtlich ist in der Nacht auf Sonntag mit einer Armbrust auf ein in der Ludwigshafener Straße parkendes Auto geschossen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, wurde dabei die Frontscheibe des Skodas beschädigt. Der verschossene Bolzen blieb im Armaturenbrett stecken. Nun sucht die Polizei Zeugen, die sich telefonisch unter 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de melden können.